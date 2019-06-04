2019/06/04 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MBKlMXtHZMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاقات مشبوهة بين الشاب والبنت في مقهى ؟! شاهد رد الشيخ زمان الحسناوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاقات مشبوهة بين الشاب والبنت في مقهى ؟! شاهد رد الشيخ زمان الحسناوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).