2019/06/04 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة منتسبين اثنين بهجوم لداعش على نقطتهم في ناحية بهرز

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