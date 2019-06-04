قوات الحشد تحبط تعرضا ارهابيا على ناحية جرف النصر

2019/06/04 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بابل

احبطت قوات الحشد الشعبي، تعرضا ارهابيا لعصابات داعش على ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت "العهد نيوز" نسخة

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