مجلس ديالى: المحافظة آمنة بالكامل ولا علاقة للحشد الشعبي بحادثة أبي صيدا

2019/06/04 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

أكدت عضو مجلس محافظة ديالى إيمان عبد الوهاب، أن المحافظة تتمتع باستقرار أمني كامل.

وقالت عبد الوهاب في تصريح متلفز تابعته "العهد نيوز"،

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