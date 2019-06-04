اربعة قتلى و17 جريحا من الجيش العراقي حصيلة هجوم شمالي العاصمة بغداد

2019/06/04 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم الثلاثاء ان حصيلة الهجوم الذي استهدف قوات الجيش العراقي شمال العاصمة بغداد بلغت اربعة قتلى و17 جريحا من الجنود.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان جنديا قتل فيما اصيب 17 اخرين بجروح في الهجوم الذي استهدف دورية للجيش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

الى ذلك قالت خلية الاعلام الامني في بيان ان القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخميس في قضاء الطارمية.

ونوه البيان الى انه خلال عملية الاخلاء حصل إطلاق نار من إحدى البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفرت الحادث عن استشهاد ٤ مقاتلين

وكان مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء ان دورية للجيش تعرضت لهجوم شنه مسلحون يُعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان عبوة ناسفة انفجرت في وقت متأخر من ليلة امس الاثنين على دورية تابعة للواء 59 في الجيش العراقي تبعها هجوم من سلاح قناص في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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