هلي عبد علي اللواء 59 قتل يوم الاثنين قرب المشروع اليابس في الطارمية

2019/06/04 | 02:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الشيخ خميس الخنجر بعيد الفطر المبارك داعيا الله تعالى ان يتقبل الصيام وان يكون عام خير الشيخ خميس الخنجر يهنيء بعيد الفطر المبارك

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