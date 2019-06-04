2019/06/04 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية عن قبضها على مطلوبين بتهمة “الدكة العشائرية”.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في تصريح صحفي ان “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين والمطلوبان وفق احكام المادة 2/4 ارهاب ( الدكة العشائرية)”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال اثنين بتهمة الدكة العشائرية في ميسان وكالة الاستقلال.

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