2019/06/04 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول اللاعبين علاء عباس جلال حسن و مصطفى محمد و احمد جلال وعلي كاظم للعاصمة بغداد بعد تعذر التحاقهم بالمنتخب الوطني بسبب تأشيرة تونس

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