تحذيرات من قيام نواب في البرلمان العراقي بالاتفاق مع “تجار فاسدين” لضرب المنتج الوطني

2019/06/04 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن من قيام بعض اعضاء مجلس النواب بالاتفاق مع “تجار فاسدين” لضرب المنتج الوطني، مطالباً رئيس مجلس النواب ولجنة الزراعة البرلمانية بالتصدي لهم .وقالت الجمعية في بيان لها إن “بعض اعضاء مجلس النواب يعملون بالاتفاق مع بعض التجار الفاسدين لتسويف قرار مجلس النواب بخصوص حماية المنتج وضرب المنتج الوطني”....

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