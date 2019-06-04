2019/06/04 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد اقامة مباريات اياب ربع النهائي لبطولة الكأس في موعدها المحدد مسبقاً في السابع من الشهر الجاري

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