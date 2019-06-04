الاعلام الامني: اندلاع اشتباكات بين القوات الامنية وداعش في الطارمية

2019/06/04 | 02:58

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، عن اندلاع اشتباكات بين القوات الامنية وعناصر داعش في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخميس في قضاء الطارمية".

واضافت، أنه "خلال عملية الاخلاء حصل إطلاق نار من إحدى البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفرت الحادث عن استشهاد 4 مقاتلين وإصابة 4 آخرين".

واشارت الخلية الى ان "قواتنا البطلة تمكنت من قتل 3 ارهابيين من الذين اقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك، ومازالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، الثلاثاء، بان قوات حرس الحدود في المحافظة ضبطت 28 الف حبة مخدرة، مبينا أن المهرب تمكن من الهروب بعد مواجهات معها.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة

بغداد اليوم - بغداد

صدت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، تعرضا كبيرا لتنظيم داعش على ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 47 في الحشد الشعبي تتصدى حاليا لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي على

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان جنديين اصيبا بجروح بهجوم شنه داعش جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديين اصيبا بجروح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية في اطراف قرى بني زيد (21ك

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