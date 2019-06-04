الحشد يصد تعرضا لـ”داعش” الارهابي على جرف النصر

2019/06/04 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد صدت قوات الحشد الشعبي في اللواء 47، الثلاثاء، تعرضا كبيرا لتنظيم “ داعش” الارهابي على ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوات اللواء 47 في الحشد الشعبي تصدت لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الرويعية بناحية جرف النصر شمالي بابل”.واشارت […]

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