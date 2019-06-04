2019/06/04 | 03:12

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الحشد الشعبي يصد هجوماً لفلول داعش في جرف الصخر

بغداد -

كلمة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل 3 جنود عراقيين بهجوم

مسلح في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

بدورها، صدت قوات الحشد الشعبي، ليلة، هجوما كبيرا شنه تنظيم "داعش"

على ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وقالت هيئة الحشد إن "قوات اللواء 47 في الحشد الشعبي تتصدى حاليا

لهجوم كبير شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الرويعية

بناحية جرف النصر شمالي بابل".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي أن قواتها قتلت "عددا كبيرا من عناصر تنظيم

داعش الإرهابي".

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