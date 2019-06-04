المنافذ الحدودية تلقي القبض على مسافر ايراني للقضاء بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية

2019/06/04 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت هيأة المنافذ الحدودية القبض على مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.وقالت الهياة في بيان لها من انها “تمكنت وبالتعاون مع مفرزة مكافحة المخدرات من ضبط المادة المخدرة (ترياك) بكيس حجم كبير ووزن يقدر (539)غم وبمساندة وتعاون قوة حماية المنفذ ومركز شرطة الكمرك وشعبة المخدرات قبل دخول المسافر الإيراني...

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