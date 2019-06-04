الداخلية: اخماد حريق كرفانات الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية

2019/06/04 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن قبل قليل، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب أثر تماس كهربائي

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