كمين أمني يثمر عن قتل مجموعة إرهابية في الرحالية

2019/06/04 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني قبل قليل، ان "قوة من قيادة عمليات الانبار وبعملية بطولية وبجهد استخباري مميز

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