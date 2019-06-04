الحشد الشعبي يتصدى لتعرض

2019/06/04 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، لتعرض كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي على ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 47 في الحشد الشعبي تتصدى حاليا لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على منطقة الرويعية بناحية جرف النصر شمالي بابل.وأكد الموفد، سقوط قتلى في صفوف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

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