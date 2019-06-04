مالية الحشد الشعبي تبين حقيقة صرف

2019/06/04 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بيانا نفت فيه صحة الاخبار المتداولة بتوزيع هدية العيد بمقدار ٢٠٠ الف دينار عراقي لمنتسبي الحشد الشعبي.وقالت المديرية في بيان لها، إنها تود أن نبين عدم صحة الاخبار المتداولة بتوزيع هدية العيد بمقدار ٢٠٠ الف دينار عراقي لمنتسبي الحشد الشعبي حيث تم تداول الخبر في منصات ...

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