2019/06/04 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي رسالة عاجلةً الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسيد انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة والسيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية والسيد يوسف بن احمد العثيمين الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئاسة القمة العربية حول التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة .

وقد حذر الدكتور علاوي من التصعيد في المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة ان تكون العلاقة بين الدول مبنيةً على اساس احترام السيادة .

كما دعا سيادته الى عدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بالشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية بهذا الصدد .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

3 حزيران 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (د.اياد علاوي يبعث رسالة عاجلة يحذر فيها من تصعيد الاوضاع في المنطقة) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (د.اياد علاوي يبعث رسالة عاجلة يحذر فيها من تصعيد الاوضاع في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).