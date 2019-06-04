أمريكا تتجه للتحقيق مع شركات تكنولوجيا عملاقة بشأن مكافحة الاحتكار

2019/06/04 | 03:37

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اعلنت مصادر إن الحكومة الأمريكية تستعد للتحقيق في القوة السوقية الكبيرة التي تتمتع بها أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل، فيما قد يكون تحقيقا غير مسبوق واسع

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