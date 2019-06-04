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العراق يعدم 12 فرنسياً داعشياً وباريس تعترض

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العراق يعدم 12 فرنسياً داعشياً وباريس تعترض

الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 3:11

العراق يعدم 12 فرنسياً داعشياً وباريس تعترض

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