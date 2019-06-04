2019/06/04 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين لتأسيسه

يقيم االتحاد الديمقراطي العراقي

في والية مشيكان االمريكية

أمسية اجتماعية فنية موسيقية تراثية

مع اغا الطرب والناس ن

ودي جي داني

وذلك يوم الجمعة 7 حزيران 2019

مسا في قاعة نادي قصر راين ء الساعة الثامنة

Ryan Palace, 4300 E 14 Mile Rd, Warren, MI 48092

البطاقة 10 دوالر

االكل والمشروب متوفر في القاعة

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