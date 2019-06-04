الأستاذ إبراهيم الأمين و تشخيصه ل ” العله ” العراقيه

2019/06/04 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسه في العراق و لبنان تُدار بعقلية ” المْعَلِمين و صبيانهم ” كما في رواية الحرافيش لنجيب محفوظ و أفلام ناديه الجندي، كتب الأستاذ إبراهيم الأمين رئيس تحرير جريدة الأخبار اللبنانيه مقالاً ” مرحباً ” بألتحاق عضو جديد من زعماء الطوائف إلى نادي ” المْعَلِمين “.

و لأني و أنا أقرأ مقاله ظننته يكتب عن علة العراق و مصيبته و ليس عن لبنان أحببت أن أشارككم متعة قراءة مقتطفات أقتبستها من ذلك المقال.

بداية الأقتباس: (( على اللبنانيين الإقرار بأن قواعد العمل عند السياسيين واحدة لا تغيير فيها ولا تجديد.



وفي كل مرة يصل فيها مسؤول جديد الى الحكم، ينتظر الناس منه تغييراً، لا لأنه وعدهم بذلك، بل لاعتقادهم أن المشكلة في الأشخاص فقط.



وما هي إلا أيام أو شهور تمرّ، حتى يصدم الجمهور بأن هذا المسؤول يسير على خطى أسلافه.



ومرة بعد مرة، وعقد بعد عقد، وشخصيات ترث شخصيات، لا يرضى الجمهور بمواجهة حقيقة أن التغيير يجب أن يطال النظام الطائفي وقوانينه، لا سياسييه وحسب.

العادة اللبنانية تجعل ممثل أي طائفة يعمل ليل نهار لتثبيت زعامته أولاً وأخيراً ضمن قواعده الطائفية.



لا يهم إن كان لطيفاً مع الآخرين، أو قاسياً.



الأصل هو تثبيت زعامته الطائفية.



والعادة اللبنانية تجعل ممثل هذه الطائفة يتصرف بعقلية السياسي المنتقم، والقائد المستأثر، والزعيم الذي لا يقبل بأقل من الولاء الكامل.



وهي العادة نفسها التي تجعل كل مخالفيه، أعداء وخصوماً، واجبي الاحتواء بالحسنى أو العزل والإقصاء، وتفرض على الجمهور ممراً إلزامياً لكل حق عام أو خاص، وهو الممر الخاضع لسطوته وسيطرته.



ولأنه يريد من الجميع الطاعة، تفرض العادة اللبنانية على هذا الزعيم أن يباشر سريعاً، ودونما أي تغيير، عملية ترتيب محيطه اللصيق، من مساعدين وممثلين ومندوبين وعاملين في خدمته، في الحزب أو الجماعة أو الدولة.



والعادة نفسها تفرض عليه إبعاد كل من يأتون بـ«وجع الراس»، وهذا يعني إبعاد كل من يملك رأياً أو رغبة في إشهار مخالفته أو نقده أو ملاحظته.



كما تفتح العادة أعين هذا الزعيم وقلبه على «مفاتيح الجنان» في أرض لبنان، حيث المغانم التي لا يمكن توزيعها وفق مبدأ المشاركة.



بل حصرها في يده، وتخصيص اليسير منها للأنصار، على أن تمنح الى هؤلاء على شكل الصدقة أو عمل الخير.

العادة اللبنانية، التي هي ترجمة قواعد عمل النظام الطائفي، تقول للزعيم إنه ليس بيدك حيلة سوى العصبية ومصلحة الطائفة لترفعها في وجه كل معترض أو منتقد.



فيكون خائناً كل واحد من هذه الطائفة يدعو الى تغيير قواعد العمل.



ويصبح حاسداً كل من يرفع الصوت اعتراضاً من خارج الإجماع.



أما أصحاب الأصوات الآتية من جماعات أخرى، فهم حكماً من الأعداء الذين يجب على الأنصار مقاومتهم ومنع الاستماع إليهم لأنهم «ليسوا منا».

ومن دون الحاجة الى إطالة في الشرح، تصبح كل المؤسسات المفترض أنها عامة في وضعية الإقطاعية التي يتحكم فيها هذا الزعيم متى تولاها أحد أنصاره.



وعندها، تكون القاعدة أن كل موظف يشغل منصباً، قررت عصابة الزعماء مجتمعين أنه من حق طائفة هذا الزعيم، يصبح مشروع خادم عند الزعيم، ليس هو وحده، بل كل من يمتّ له بصلة أيضاً.



ومن يرفض هذه القاعدة، فليذهب الى الجحيم.



وفي هذه الحالة، يكون كل من مرّ سابقاً، باسم الزعيم السابق، ملزماً بشعائر الولاء للزعيم الجديد، وبأن ينسى كل ما له صلة بما سبق، وأن يلعن كل الأسلاف دونما تردد.



ومع احتمال أن يكون الجميع مستعدين لتقديم فروض الطاعة، فإن مصلحة الزعيم تقضي باختيار آخرين لشغل مناصب أساسية.



ومعاييره في الاختيار يمكن اختصارها في مواصفات بسيطة: أنت يدي ورجلي وعيني وجيبي ولساني حيث تكون.



وإذا أحسنت القيام بذلك، فليس مهماً أن تكون أهلاً للوظيفة نفسها أو لا تكون.



وفي النتيجة، يكون نادي الأنصار والمحاسيب مقتصراً على الأكثر انتهازية والأقل صدقاً، والأكثر انحرافاً والأقل استقامة.



وهذا، للأسف، حال قسم كبير من شاغلي مقاعد الصف الأول في مؤسسات القطاع العام.

والعادة اللبنانية تقول إن كل عناصر القوة المحلية لا تكفي، بل يجب الاتكاء على خارج قريب أو بعيد، يدرّ المال والدعم السياسي، ويفسح في المجال أمام أدوار ولو تافهة، لكنها تضع هذا الزعيم على خريطة التمثيل الواسع.



وما يتعلمه هؤلاء من دروس التاريخ هو حصراً الاتكال على الأقوى.



وفي حالات النزاعات الكبرى، من المستحسن عدم استفزاز الآخرين من الكبار في الإقليم والعالم.



لكن الحظ العاثر لهذا الزعيم أو ذاك يكون عندما تحتدم المواجهة، ويفرض اللاعب الكبير في الخارج عليه المبادرة الى خطوة واضحة.



وهنا، حصراً هنا، يعيش هذا الزعيم قلقه.

لكن الحقيقة اللبنانية تقول إن التعسف والقهر الذي يصيب الجماعات اللبنانية يدفع نحو بروز تيارات تغييرية ترفع شعارات كبيرة هدفها الخروج من هذا النظام.



وهو ما يتيح تبدّل الولاءات عند الجمهور.



ويفرض تغييرات كبيرة في القيادات الرموز، وما يسمح بالاعتقاد، أو التوهم، أن في هذا التغيير ما يتيح التقدم خطوات الى الأمام في معركة نسف أساس هذا النظام الطائفي وبناء بديل منه.



وعند كل منعطف يشهده لبنان كل عقدين، نكتشف أننا أمام سراب.



)) نهاية الأقتباس.

عامر الجبوري.

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