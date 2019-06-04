2019/06/04 | 04:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهين ابو علي الشهير .. منو الاصلي برأيكم ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t1U7Efz4e6I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهين ابو علي الشهير .. منو الاصلي برأيكم ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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