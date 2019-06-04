عندما ينعى بومبيو “صفقة القرن”: ضغط لتأجيل ضم المستوطنات؟

2019/06/04 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسم جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة متلفزة بثت، أمس الأحد، بعض الخطوط العريضة لمشروع الخطة الأميركية لتصفية

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