عملية تطبيع الفساد و الفشل الإداري للدولة

2019/06/04 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مهدي قاسم

من كثرة ما صُرحت و كُتبت

عن مظاهر الفساد واللصوصية و نهب المال العام و عن الفشل الإداري و السياسي و المهني لإدارة الدولة و الحكومة حتى أتخذت هذه الظواهر السلبية طابع البديهية و العادية و الروتينية، أي أتخذت سمة التطبيع في الشارع العراقي ، بل بات كتحصيل حاصل ، حتى بدأت عملية مكافحتها

ضربا من الاستحالة و التعجيزية المطلقة ، أو جرت عملية تصويرها بهذه الصورة من التعجيزية بهدف القبول بها كأمر واقع لا مهرب منه بأي حال من الأحوال ، و بالتالي الإيحاء بأنه لابد من التعايش معها جنبا إلى جنب، كشيء من قدرية قاهرة سوف ترافق حياة العراقيين إلى أمد

بعيد ..

حتى المجتمع العراقي نفسه

أخذ يعيش و يتصرف بوحي من هذه ” القدرية ” والقبول بها ولو على مضض ، بالرغم من احتجاج بعض من فئاته و طلائعه الاجتماعية والواعية والوطنية الأصيلة ضد هذه المظاهر السلبية والكارثية ، مطالبة بمكافحتها الجدية بل واستئصالها من الجذور دفعة واحدة و إلى الأبد ، غير أن

الأقلية الطلائعية ــ بدون تعاون وتفاعل الأكثرية الساحقة من المجتمع ــ لا تستطيع أن تؤثر ،أن تُغير ، أن تُكنس النفايات السياسية ورمزها الفاسدة إلى مزبلة التاريخ و إحلال محلها رجال دولة بناة ، وطنيين شرفاء ومخلصين ، همهم الوحيد عمليات التغيير و التحديث و تقديم

الخدمات و رفاهية المجتمع ، و ليست اللصوصية المشرعنة و الإثراء السريع ، مثلما الحال بالنسبة لغالبية الساسة المتنفذين و أحزابهم المتحكمة ..

و إلى جانب كل هذا ، وعلاوة

على ذلك ، فأن طبيعة النظام السياسي و المحاصصتي الحالي في العراق قامت و تقوم أصلا على أسس من فساد راسخ ومتين عبر توزيع المناصب و السلطات والمغانم و الامتيازات وفق المحاصصة و الطائفية و القومية و الأقلوية بين الأحزاب و التكتلات منذ 17 عاما وحتى الآن ، فهذا

سبب آخر وأكثر تعقيدا في محاربة ومحافحة مظاهر الفساد و الفشل ، وهو الأمر الذي يعني بكل وضوح و شروق :

ــ أنه لا يمكن القضاء على

مظاهر الفساد المستشرية و كذلك على الفشل الإداري للدولة والحكومة ، قضاء جذريا مبرما و شاملا ، دون هدم و تقويض أساس هذا الفساد و إزالة جميع مسبباته المحفزة والمغرية للفساد ، و المتجسدة كاملا و أصلا بالنظام السياسي المحاصتتي الكارثي الهجين و المشين الشنيع

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