الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية والإسلامية

2019/06/04 | 04:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن في عدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى أن

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