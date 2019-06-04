واشنطن غير واثقة من قدرتها على تمرير صفقة القرن

2019/06/04 | 04:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تبدو وللمرة الأولى غير واثقة من نجاح خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتظهر التسريبات أن واشنطن ستكون منحازة لإسرائيل.ويرى

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