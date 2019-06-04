المجلس العسكري السوداني يدعو لانتخابات عامة خلال 9 شهور

2019/06/04 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بيانا أعلن فيه إيقاف التفاوض مع قوى المعارضة السودانية والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي

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