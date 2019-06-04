العراق..انفجار عبوة ناسفة في الطارمية

2019/06/04 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن عبوة ناسفة انفجرت في قضاء الطارمية شمالي بغداد و اسفر عن مقتل 4 عنصر من الشرطة العراقية....

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