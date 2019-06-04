الدول العربية التي أعلنت العيد الثلاثاء

2019/06/04 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيقوسيا-(أ ف ب) – أعلنت السُلطات الدينيّة في دول عربيّة عدّة الإثنين أنّ الثلاثاء هو أوّل أيّام عيد الفطر لعام 2019 الموافق أوّل أيّام شوال من عام 1440 هجري.وأفادت المحكمة العليا في السعوديّة بأنّ “عددًا من الشهود أكّدوا رؤية هلال شهر شوال، ما يعني أنّ الإثنين هو آخر أيّام شهر رمضان لهذا العام”.وأكّدت […]

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