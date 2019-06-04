مجلس الأمن ينعقد بعد مقتل 30 سودانياً ورئيس العسكري الانتقالي: الانتخابات في غضون 9 شهور

2019/06/04 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم- (أ ف ب) – الزمان – يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعدَ مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثين شخصًا جرّاء تقارير عن فضّ القوّات السودانيّة الإثنين الاعتصام الذي يُطالب بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.فيما اعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان الثلاثاء أنّ المجلس […]

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