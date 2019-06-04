بعد تعرضهم لهجوم مسلح ..عائلة الياسري تطالب الصدر بالتدخل وتدعوه للصفح عن ابنهم

2019/06/04 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالبت عائلة نوفل الياسري، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل الفوري لحل الازمة التي حصلت نتيجة تغريدات “مسيئة” بحقه، فيما دعته الى الصفح عن ابنهم.وذكرت عائلة الياسري “نناشد السيد مقتدى الصدر التدخل لحل ازمة التغريدات المسيئة بحق السيد الصدر والتي نشرها الياسري على الفيسبوك.واضافت العائلة ان “منزل الياسري تعرض الى […]

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