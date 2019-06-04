2019/06/04 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x_kyelOClv4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيدنا اني حالتي المادية تعبانة هل يجب علي دفع زكاة الفطرة ؟ السيد رشيد الحسيني يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيدنا اني حالتي المادية تعبانة هل يجب علي دفع زكاة الفطرة ؟ السيد رشيد الحسيني يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).