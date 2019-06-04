الفرفار العياشي - منازل نظيفة و شوارع متسخة : مفارقة بين ما نملك و ما لا نملك !

2019/06/04 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي صفحات الفيس بوك مليئة هذا اليوم باجراء مقارنات لرواده حول ذواتهم خلال مدة عشر سنوات من 2009 الى 2019 من اجل رصد مظاهر التحول و التغييير خلال عقد من الزمن وجدت نفسي مشدودا لاجراء مقارنة حول حالنا و وضعنا العام , انطلاقا من عبارة صادمة في شكل تدوينة للمفكر و الكاتب البريطاني روبيرت فيسك و هو احد صحفي مقيم بلبنان و منحاز للوطن العربي اكثر من العرب انفسهم .هو صحفي قام اكثر من ثلاثين سنة بالوطن......

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