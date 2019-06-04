كاظم حبيب - المرتزقة الأوباش يقتلون 30 سودانياً ويصيبون 400 آخرين بجراح

2019/06/04 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب كاظم حبيبالمرتزقة الأوباش يقتلون 30 سودانياً ويصيبون 400 آخرين بجراحما أن عاد حميدتي والبرهان من عند أسياد المجلس العسكري المؤقت في السعودية والإمارات ومصر، ما أن تسلموا الأوامر والنقود القذرة من السعودية والإمارات ليدفعوا بها رواتب المرتزقة ويملئوا بها جيوبهم، حتى أصدروا الأوامر لقوات الدعم السريع، المرتزقة بامتياز واللملوم من شذاذ الآفاق، ليوجهوا نيران بنادق القناصة من على سطوح البنايات ......

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