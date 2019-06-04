المجلس الوزاري للطاقة يصدر عدة قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية..تعرف عليها.

2019/06/04 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد المجلس الوزاري للطاقة اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، لبحث واقع المنظومة الكهربائية ومستويات الانتاج والتوزيع والاستهلاك في بغداد والمحافظات واحتياجات المحطات الرئيسية والفرعية وايجاد الحلول للمشاكل الطارئة التي تواجه الشبكة الكهربائية ، وأعمال صيانة واصلاح المحطات الكهربائية ، كما ناقش عمل المولدات الأهلية .واصدر المجلس الوزاري […]

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