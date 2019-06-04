علاوي يبعث رسالة “عاجلة” للملك سلمان

2019/06/04 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، رسالة عاجلةً الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة و احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية و يوسف بن احمد العثيمين الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئاسة القمة العربية حول التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة .

وقد حذر علاوي في رسالته “من التصعيد في المنطقة والعالم”، مشددا على “ضرورة ان تكون العلاقة بين الدول مبنيةً على اساس احترام السيادة”.

كما دعا الى “عدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بالشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية بهذا الصدد”.

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