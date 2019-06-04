بالصور..ضربتان جويتان تدمران اوكاراً لعناصر داعش في الأنبار

2019/06/04 | 06:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بتوجيه من قبل رئيس اركان الجيش بمتابعة الزمر الارهابية ورفع المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابي، واعادة العائلات النازحة الى مناطق سكناهم، وبمتابعة قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود خلف عبدالعزيز الفلاحي، وجهت قوات التحالف الدولي ضربتين جويتين، شهدتا تدمير نفق يحتوي على مسلحي عصابات داعش في محافظة الأنبار وتقتل عدد منهم حيث […]

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