وزير الثقافة يطلق اسم الفنان طلال مداح على مسرح المفتاحة

2019/06/04 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يطلق اسم الفنان طلال مداح على مسرح المفتاحةأطلق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على المسرح في مركز الملك فهد الثقافي في أبها (قرية المفتاحة)، تكريماً لمسيرته الفنية الغنية الفارقة في تاريخ الأغنية السعودية.وتسلمت وزارة الثقافة مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي قرية المفتاحة في أبها وتشغيلها وصيانتها في الثالث من أيار (مايو) الماضي.وتعمل الوزارة على تطوير القرية التي تعد قيمة ثقافية وطنية مهمة، وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير.وعلى رغم عمر قرية المفتاحة العتيق، إلا أن فكرة استثمارها سياحياً بدأت من مطلع التسعينات الميلادية، ما أحالها إلى أحد أهم المعالم السياحية والثقافية حينها في المملكة، وتحول مركز الملك فهد الثقافي ومقر المفتاحة الأثري ومحال الحِرف، إضافة إلى مسرح المفتاحة الذي يعد من أكبر المسارح في المملكة ويحوي 3500 مقعد إلى وجهة إبداعية وثقافية بارزة في المملكة.

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