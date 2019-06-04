مسؤول “كبير” متورط باغتيال رجل اعمال عراقي وسرقة 5 ملايين دولار منه

2019/06/04 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت أسرة “آل كبة” يوم الاثنين أن التحقيقات في بغداد كشفت عن تورط مسؤول كبير في محافظة النجف في حادثة اغتيال شقيقهم ثائر كبة، معلنة سرقة هذا المسؤول هو وافراد حمايته ما يقارب ٥ ملايين دولار.

وقال المتحدث باسم الاسرة احسان كبة ان “التحقيقات بشأن حادثة اغتيال شقيقه رجل الاعمال المعروف ثائر كبة كشفت عن تورط مسؤول كبير في المحافظة هو وافراد حمايته في محاولة قتل شقيقه وسرقة خمسة ملايين دولار.

ودعا المتحدث “مجلس مكافحة الفساد الى فتح تحقيق عن اموال هذا المسؤول وعن المعامل التي يمتلكها والمسلخ الذي تم انشاؤه من اموال المواطنين وعمليات السلب العلني التي يمارسها”.

وأضاف كبة “أنهم على استعداد لتقديم كل الادلة لمجلس مكافحة الفساد عن الاموال التي تمت سرقتها من قبل هذا المسؤول وعن جرائم السلب والقتل التي يمارسها مستغلا منصبه في الدولة”.

وكانت أسرة “آل كبة” المعروفة في النجف قد ناشدت في شهر آب من العام المنصرم السلطات الامنية لحمايتها من تهديدات وابتزاز النائب الثاني لمحافظ النجف طلال بلال وذلك بسبب كشفها بتورطه بحادث اغتيال نجلهم رجل الاعمال ثائر كبة.

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