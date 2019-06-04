2019/06/04 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأرقام..نينوى الأعلى حرقاً بالمحاصيل والديوانية الأقل ضرراً أفادت إحصائية للدفاع المدني، بان محافظة نينوى كانت الأكثر تضرراً من حرق المحاصيل منذ 8 آيار الماضي ولغاية امس الأثنين.ووفق الإحصائية فان مساحة المحاصيل المحروقة في نينوى بلغت 1117 دونما أما الديوانية فكانت الأقل ضرراً خلال هذه الفترة باحتراق خمسة دوانم فقط.وبلغ مجموع حوادث الحرائق خلال الفترة المذكورة 231 حادثاً وكانت المساحة المتضررة 20635 دونما والمساحة المنقذة 521637 دونماً.وتوزعت الحرائق في كل محافظة كالآتي:الكرخ: بغداد: عدد الحوادث {4} والمساحة المحترقة {36} دونماً والمساحة المنقذة {74} دونمالرصافة/ بغداد: عدد الحوادث {2} والمساحة المحترقة {14} دونما والمساحة المنقذة {401} دونمبابل: عدد الحوادث {7} والمساحة المحترقة {85} دونماً والمساحة المنقذة {46} دونماًميسان: عدد الحوادث {3} والمساحة المحترقة {49} دونماً والمساحة المنقذة {7} دونمواسط: عدد الحوادث {8} والمساحة المحروقة {227} دونما والمساحة المنقذة {366} دونماًالديوانية: عدد الحوادث {1} والمساحة المحروقة {5} دوانم والمساحة المنقذة {10} دوانمديالى: عدد الحوادث {26} والمساحة المحروقة {369} دونماً والمساحة المنقذة {4617} دونماًالمثنى: عدد الحوادث {2} والمساحة المحروقة {27} دونماً والمساحة المنقذة {88} دونماًصلاح الدين: عدد الحوادث {85} والمساحة المحروقة {4893} دونماً والمساحة المنفذة {42766} دونماًكركوك: عدد الحوادث {41} والمساحة المحروقة {3714} دونماً والمساحة المنقذة {33000} دونمنينوى: عدد الحوادث {42} والمساحة المحروقة {11117} دونماً والمساحة المنقذة {439970} دونماًالانبار: عدد الحوادث {10} والمساحة المحروقة {99} دونماً والمساحة المنقذة {292} دونماً.

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