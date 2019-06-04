2019/06/04 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، ان "كافة أبعاد العلاقات مع دولة العراق الصديقة والشقيقة، مهمة بالنسبة لنا ونحن نعمل على تعزيزها في كافة الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير ايران: خدمة أربعينية الإمام الحسين (ع) جزء مهم من نشاطات بعثاتنا الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير ايران: خدمة أربعينية الإمام الحسين (ع) جزء مهم من نشاطات بعثاتنا الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).