نوعا لنداو - قانون التجنيد مجرد الذريعة

2019/06/04 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوعا_لنداو في السياسة الاسرائيلية في مرات كثيرة هناك امور خفية، لا نفهمها ولا نعرفها، وبالتأكيد في كل ما يتعلق بالعلاقات المعقدة جدا بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين مساعده السابق افيغدور ليبرمان.الاسرائيليون اعتادوا على ما وراء النص السياسي للغمز والنفاق والكلام الذي له اكثر من معنى، لذلك، رغم التفسيرات الرسمية الكثيرة، من المفهوم لكل مواطنة في الدولة أنه من غير المعقول أن الذريعة الحقيقية للدراما السي......

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