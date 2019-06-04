جهاد عقل - نقابات مناضلة... ونقابات خنوعة

2019/06/04 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل سبق وتناولنا موضوع دور النقابات العمالية في قيادة النضالات العمالية، دفاعا عن حقوق العاملين، وأن تكون مواقفها صلبة وصادقة ومبدئية في سياساتها، ضمن ما تواجهه من هجوم لقوى رأس المال التي تسعى لزيادة أرباحها من خلال ضرب حقوق اساسية تستحقها القوى العاملة من أبناء الطبقة العاملة.ضمن المشهد النضالي على الساحة النقابية خاصة والسياسية عامة خلال الأسبوع الحالي شاهدنا حالات نقابية منها ما أث......

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