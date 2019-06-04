2019/06/04 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ نحو شهرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).