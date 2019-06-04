عائلة الياسري لـ”مقتدى الصدر”: اصفح عن ابننا

2019/06/04 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالبت عائلة نوفل الياسري، الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل الفوري لحل الازمة التي حصلت نتيجة تغريدات “مسيئة” بحقه، فيما طالبته بالصفح عن ابنهم.وذكرت عائلة الياسري في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “نناشد السيد مقتدى الصدر بالتدخل لحل ازمة التغريدات المسيئة بحق السيد الصدر والتي نشرها الياسري على الفيسبوك”.واضافت العائلة ان ...

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