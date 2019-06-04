2019/06/04 | 08:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/SNG- طالبت عائلة نوفل الياسري، الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل الفوري لحل الازمة التي حصلت نتيجة تغريدات “مسيئة” بحقه، فيما طالبته بالصفح عن ابنهم.
وذكرت عائلة الياسري في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “نناشد السيد مقتدى الصدر بالتدخل لحل ازمة التغريدات المسيئة بحق السيد الصدر والتي نشرها الياسري على الفيسبوك”.
واضافت العائلة ان ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة الياسري لـ”مقتدى الصدر”: اصفح عن ابننا) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت عائلة الياسري في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “نناشد السيد مقتدى الصدر بالتدخل لحل ازمة التغريدات المسيئة بحق السيد الصدر والتي نشرها الياسري على الفيسبوك”.
واضافت العائلة ان ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة الياسري لـ”مقتدى الصدر”: اصفح عن ابننا) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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