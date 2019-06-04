مقتل عناصر أمن في إطلاق نار شمالي بغداد

2019/06/04 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد بيان عن خلية الإعلام الأمني العراقية الثلاثاء بأن أربعة من أفراد الأمن قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار ببلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شمالي بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

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