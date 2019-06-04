إستشهاد وجرح 8 من القوات الأمنية في الطارمية وقتل 3 ارهابيين

2019/06/04 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت خلية الإعلام الامني، ان عدداً من أفراد القوات الامنية سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية صدر فجر اليوم ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخميس في قضاء الطارمية، وخلال عملية الاخلاء حصل إطلاق نار من إحدى البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفرت الحادث عن استشهاد ٤ مقاتلين وإصابة ٤ آخرين".وأشار الى ان القوات الأمنية " قتلت ٣ ارهابيين من الذين اقدموا على إطلاق النار، ومازالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".انتهى

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