English | كوردى

السويسري ليشتشتاينر يعلن رحيله عن أرسنال الإنكليزي


السويسري ليشتشتاينر يعلن رحيله عن أرسنال الإنكليزي
2019/06/04 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فترة الانتقالات الصيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويسري ليشتشتاينر يعلن رحيله عن أرسنال الإنكليزي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويسري ليشتشتاينر يعلن رحيله عن أرسنال الإنكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا